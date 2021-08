Greve de ferroviários da CPTM afeta as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Parte dos ferroviários de São Paulo está em greve desde a 0h desta terça-feira, 24. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), nesta manhã, a linha 11-Coral está operando parcialmente, já as linhas 12-Safira e 13-Jade estão totalmente paralisadas. As demais linhas do sistema funcionam normalmente.

Em nota, a CPTM informou que acionou a frota do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) para auxiliar os passageiros a partir das 4h desta teça. Segundo a companhia, trens do Metrô e ônibus da EMTU também estão operando com reforço de frota para atender à demanda.

Responsável pela cobertura da operação Paese na linha 12-Safira, a SPTrans informou, por meio de nota, que uma frota especial com 12 veículos foi disponibilizada "para garantir o deslocamento dos usuários".

Segundo Alexandre Múcio, diretor-geral do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, a categoria pleiteia os reajustes salariais referentes aos dois últimos anos, de 2019 para 2020 e do ano passado para este ano. Ele afirma que os funcionários não tiveram reposição desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Rodízio de veículos suspenso

Após o anúncio da greve, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio de veículos na capital, durante os horários da manhã e da tarde/noite. Em nota, o município afirma que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar as vias da cidade e "implementar medidas operacionais com vistas a melhorar a fluidez de ruas e avenidas, especialmente para o deslocamento do transporte público coletivo".

Como está o funcionamento de cada uma das linhas:

- Linha 7-Rubi: opera normalmente.

- Linha 8-Diamante: opera normalmente.

- Linha 9-Esmeralda: opera normalmente.

- Linha 10-Turquesa: opera normalmente.

- Linha 11-Coral: funcionamento parcial. Circulação interrompida entre as estações Guaianases e Estudantes. Ônibus gratuitos realizam o percurso entre o trecho afetado.

- Linha 12-Safira: totalmente paralisada. Ônibus gratuitos realizam o percurso entre as estações Calmon Viana e Tatuapé.

- Linha 13- Jade: totalmente paralisada. Ônibus gratuitos realizam o percurso entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos.