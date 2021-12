Green Day, Avril Lavigne e Fall Out Boy são confirmados no Rock in Rio 2022

O Green Day se apresentará Billy Idol e Capital Inicial no Palco Mundo. Avril Lavigne será a atração principal do Palco Sunset. Será a primeira vez da cantora canadense no festival.

Green Day, Avril Lavigne, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial são algumas das atrações confirmadas, nesta quinta-feira (16), para o Rock in Rio 2022.

