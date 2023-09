Grávida que teve 75% do corpo queimado ao cozinhar com álcool perde o bebê

A grávida de 33 anos que teve 75% do corpo queimado ao cozinhar com álcool em casa, perdeu o bebê na quinta-feira (7), no bairro Santo Antônio, em Patos, no Sertão da Paraíba. O caso aconteceu no dia 29 de agosto.

A mulher, que não teve o nome revelado, estava com 3 meses de gestação. De acordo com o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa a vítima, segue internada em estado grave.

Segundo o Samu, a grávida explicou que utilizava álcool para cozinhar porque não tinha gás em casa. Ao manusear o recipiente com álcool, as chamas atingiram o objeto, que explodiu e causou as queimaduras.