Grávida desaparecida há mais de três meses é encontrada morta

A grávida Talita Aparecida Costa, 35, que estava desaparecida há mais de três meses foi encontrada morta nesta segunda-feira (22), no bairro Wanel Ville, em Sorocaba (SP).

De acordo com informações da família da vítima, o último contato com Talita aconteceu no dia 20 de maio deste ano. Neste período, a mulher estava no 5º mês de gestação. Segundo a irmã dela, que é de Goiânia, ela tentou contato com Talita no dia do desaparecimento, mas não foi atendida.

Ela também relatou, que costumava falar com a irmã várias vezes por dia e no dia do sumiço, Talita ligou usando o celular de um vizinho, pois ela estava sem telefone. Já em outros momentos, a gestante ligava usando o celular do marido.

A gestante fazia acompanhamento pré-natal na UBS Márcia Mendes. Até o momento a polícia não sabe a causa da morte e o corpo irá passar por perícia. Não há confirmação de suspeitos na morte.