Governo sanciona lei que torna nacional o feriado da Consciência Negra

A data, celebrada em 20 de novembro, marca a morte do líder do Quilombo Palmares, um dos maiores do período Brasil Colônia. A data já era considerada feriado em seis estados como Amazonas, Amapá, Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, e cerca de 1,2 mil cidades.

