Governo reconhece 22 novas profissões no Brasil

O Ministério destacou que esse tipo de decisão é tomada após estudos das atividades e do perfil das categorias. Ainda de acordo coma pasta, a atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho. Um exemplo disso é a profissão de oficial de proteção de dados que foi reconhecida justamente por conta da vigência do novo Marco Legal da Internet.

Ocupações como skatista profissional, personal organizer e até sommelier foram reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Foram 22 novas profissões incluídas na CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Com isso, o Brasil registra 2.269 ocupações legalmente reconhecidas.

