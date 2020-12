Governo quer MP que exclui pagamento do BPC de 500 mil brasileiros

Uma medida provisória deve ser editada pelo governo para restringir novamente os critérios de concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, a partir de 2021. De acordo com a Folha de São Paulo, texto terá vigência imediata e pode excluir cerca de 500 mil brasileiros. Essas pessoas terão de recorrer à Justiça para obter o benefício.

A medida é polêmica e deve provocar desgaste com o Congresso, que já tentou mais de uma vez ampliar o alcance do benefício - pago hoje a 4,9 milhões de brasileiros. Isso porque, com o fim do auxílio emergencial, pode haver aumento nas taxas de pobreza e pela demanda maior por programas sociais no País.

Ainda de acordo com a publicação, o critério de 1/4 de salário deve ser mantido como regra geral, garantir a ampliação dessa faixa de renda a 1/3 ou 1/2 salário mínimo quando a vulnerabilidade fosse mais acentuada. A medida iria ao encontro de uma decisão já proferida pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que declarou o critério de renda insuficiente para classificar, sozinho, se a pessoa é ou não vulnerável.