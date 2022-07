Governo quer antecipar calendário de pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600

O Governo Federal quer antecipar o cronograma de pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 para a primeira quinzena de agosto e iniciar no dia 9 o repasse dos benefícios sociais previstos na PEC (proposta de emenda à Constituição) aprovada pelo Congresso.

Segundo a Folha de São Paulo, no calendário atual os depósitos do Auxílio Brasil são feitos conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) do cidadão inscrito no CadÚnico (Cadastro Único). O início do pagamento turbinado estava previsto para o final de agosto.

Para caminhoneiros e taxistas, o Ministério do Trabalho e Previdência informou na sexta-feira (15) que prevê pagar duas parcelas dos auxílios também na primeira quinzena de agosto, dois meses antes das eleições.

O pacote tem potencial de impulsionar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Planalto com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente, o candidato do PL aparece em segundo lugar nas pesquisas.