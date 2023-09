Governo Lula anuncia R$ 741 milhões para cidades atingidas por ciclone no Sul

Após o ciclone que deixou destruição no Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou neste domingo (10) o repasse de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas pela passagem do fenômeno. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está no RS com uma comitiva de oito ministros.

De acordo com o G1, até este domingo, 43 mortes já haviam sido causadas pelas enchentes e temporais que atingiram o estado durante a semana. Alckmin sobrevoou regiões afetadas pela enchente e visitou a cidade de Muçum, uma das mais atingidas pelo ciclone.

Parte dos recursos foi detalhada por Alckmin, sendo R$ 225 milhões por meio do Ministério das Cidades; R$ 195 milhões por meio do Ministério da Integração; R$ 125 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);R$ 80 milhões por meio do Ministério da Saúde; R$ 57 milhões por meio do Ministério das Desenvolvimento Social;R$ 26 milhoes por meio do Ministério da Defesa; R$ 16 milhões por meio do Ministério dos Transportes e R$ 7 milhões por meio da Receita Federal.