Governo federal realiza primeira reunião ministerial nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira tem reunião ministerial. É a primeira da gestão do presidente Lula e vai reunir os titulares das trinta e sete pastas.

De acordo com ministro da Casa civil, Rui Costa, neste momento é preciso garantir uma ação coordenada e articulada da gestão.

O encontro com os 37 ministros ocorre nesta sexta-feira, às 9h30, em Brasília.

E Lula também vai se reunir com os governadores. Serão convidados os 27 administradores estaduais e do Distrito Federal. Essa agenda já tem data, será no dia 27 de janeiro, também em Brasília.

Segundo o ministro Rui Costa, a ideia é retomar o diálogo entre a União, estados e municípios para fortalecer as relações federativas.

O ministro da Casa Civil também informou que o presidente Lula fará uma primeira viagem a algum estado brasileiro ainda este mês, mas não revelou o destino porque ainda está sendo definido.

Já a primeira viagem internacional de Lula está confirmada: será à Argentina, dias 23 e 24 de janeiro.

Hoje, Lula tem agenda no Palácio. Logo cedo ele se reuniu com os ministros Alexandre Padilha e Paulo Pimenta. Depois recebeu a presidenta do PT e deputada, Gleisi Hoffman, e os líderes do governo no Congresso: o senador Jaques Wagner e o deputado José Guimarães.