Governo do Brasil espera Egito e Israel definirem critérios para nova lista de repatriados

Nessa quinta-feira, Israel ordenou que quatro cidades do sul de Gaza fossem evacuadas porque as tropas vão avançar e intensificar os ataques contra o Hamas.

Nesta semana foi concluída a repatriação de 32 pessoas que aguardavam resgate na Faixa de Gaza há mais de um mês. Contudo, eles deixaram parentes no local e pediram que Lula ajude no processo de retirada deles do território.

