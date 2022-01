Governo diz que Bolsonaro permanece internado, mas está bem

O governo divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (3), afirmando que o presidente Jair Bolsonaro está bem, mas segue internado. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), um boletim mais detalhado do estado de saúde dele deve ser divulgado ainda hoje. Bolsonaro foi internado na madrugada desta segunda, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sentir fortes dores abdominais. A equipe médica acredita que ele possa estar com uma nova obstrução intestinal, ainda consequência da facada que o presidente levou durante a campanha eleitoral de 2018. O médico, Antônio Luiz Macedo, que o acompanha estava nas Bahamas, mas foi chamado às pressas e deve chegar nas próximas horas em São Paulo.

