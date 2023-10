Governo detalha ações para enfrentar incêndios e estiagem no Amazonas

Com 58 dos 62 municípios do Amazonas em estado de calamidade e/ou de emergência devido à intensa estiagem na região, o Governo Federal mobilizou uma equipe de técnicos, secretários, ministros e instituições para estabelecer parcerias com o estado e os municípios a fim de mitigar os efeitos das queimadas e da seca nos rios. Nas últimas semanas, foram anunciadas diversas medidas de defesa civil, dragagem de rios, antecipação de benefícios, colaborações na elaboração de planos de trabalho para a defesa civil, distribuição de cestas básicas e reforço no combate a incêndios.

No dia 13 de outubro, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudanças Climáticas) e o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) realizaram uma coletiva de imprensa ao lado de representantes do Ibama, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, do Inpe e da Defesa Civil para atualizar as ações.

Aqui estão as principais atualizações e ações anunciadas em diferentes áreas:

Meio Ambiente:

Coordenação de ações para conter os impactos ambientais da estiagem;

Mobilização de recursos e equipes para combater incêndios florestais agravados pela seca;

Mais de 3.530 brigadistas enviados para áreas com focos de incêndio;

Atuação de especialistas no planejamento de ações;

Controle da profundidade da água e medidas para evitar a morte de mamíferos, como botos, em Tefé;

O ICMBio e o Instituto Mamirauá estabeleceram um Comando de Incidentes na região com foco no resgate e reabilitação de animais vivos e na investigação de causas de mortes de botos;



Ibama:

Realização de 1.179 eventos de prevenção até setembro de 2023.

Execução de 995 ações de combate a incêndios.

Emprego de 289 brigadistas.

Doação de 200 kits de equipamento para brigadistas.

Utilização de dois helicópteros.

Campanha de utilidade pública para prevenção de incêndios florestais.

Intensificação da fiscalização e responsabilização de infratores.

Investimentos estimados em cerca de R$ 30 milhões em parceria com municípios prioritários no Amazonas.

Ações de monitoramento da qualidade do ar.

Redução de 19,3% nos focos de incêndio em setembro em comparação com o mesmo mês de 2022.

Redução de 48% na área sob alertas de desmatamento na Amazônia Legal de janeiro a agosto em relação a 2022.

Plano de Contingência:

Alocamento de recursos para garantir o fornecimento de alimentos, água e combustível com base em planos de trabalho apresentados pelas prefeituras.

Repasse de R$ 850 para pequenos agricultores, extrativistas e pescadores com renda de até 1,5 salário mínimo que sofreram perda na produção.

Repasse de R$ 800 por pessoa como auxílio abrigamento para os 200 moradores cujas casas foram destruídas em Beruri/AM devido a deslizamentos de terra.

Distribuição de cestas básicas e kits de saúde para a população, com acesso antecipado a diversos benefícios sociais.

Veterinários voluntários resgatando animais afetados pela estiagem.

Desenvolvimento e Assistência Social:

Repasse de R$ 8,12 milhões pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para a compra de produtos da agricultura familiar em municípios em situação de calamidade pública ou emergência.

Unificação do calendário de pagamento do Bolsa Família em situações de calamidade reconhecidas.

Antecipação de parcelas do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em municípios com calamidade pública reconhecida.

Repasse de recursos para a rede de assistência social, incluindo alojamentos provisórios e provisões materiais.

Envio de cestas de alimentos.

Destinação de recursos do Fomento Rural, no valor de R$ 4,6 mil, a pequenos agricultores com perda na produção.

Portos e Aeroportos:

Coordenação para a dragagem dos rios Madeira e Solimões para restaurar a capacidade de navegação, com custos estimados em R$ 38 milhões para o Solimões e R$ 100 milhões para o Madeira.

Trabalhos de dragagem nas regiões do Tabocal e na foz do Rio Madeira com um investimento de R$ 100 milhões.

Minas e Energia (MME):