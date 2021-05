Governo cria órgão de enfrentamento à Covid-19 após quase 424 mil mortes

O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira (10) a criação da decidiu criar um novo órgão de enfrentamento à Covid-19 após um ano de pandemia que já resultou na morte de 423.436 pessoas no Brasil.

De acordo com o UOL, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 vai fazer parte do Ministério da Saúde. "A nova unidade deverá propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à covid-19, em articulação com os gestores estaduais e municipais", informou a Secretaria Geral da Presidência da República.

Além disso, "a secretaria está incumbida de propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à covid-19, em articulação com os gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como de definir e coordenar as ações do Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19", diz um trecho da nota.

O decreto deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União.