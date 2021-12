Governo começa a pagar hoje auxílio-gás

O auxílio-gás começará a ser pago nesta segunda-feira (27) e deve beneficiar cerca de 108.368 famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. O auxílio foi criado para minimizar a alta do preço do gás de cozinha que afeta o orçamento das famílias de baixa renda. Cada família receberá R$ 52, valor que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg. No entanto, o preço pode ser alterado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) de acordo com a média dos seis meses anteriores referente ao preço nacional do botijão.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.