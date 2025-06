Governo brasileiro condena ataques dos EUA a instalações nucleares do Irã

"Ao reiterar sua exortação ao exercício de máxima contenção por todas as partes envolvidas no conflito, o Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz. As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear", finalizou o comunicado.

O Governo brasileiro reiterou sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e "rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio".

Em nota, o Governo Federal expressou "grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio" e afirmou que os bombardeiros representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala.

