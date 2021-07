Governo Bolsonaro publica foto de caçador armado para parabenizar o Dia do Agricultor

De acordo com o Gol, a fotografia custou R$ 3 mil ao site de origem. Neste site, a foto tem a seguinte a descrição: "Silhueta de caçador carregando espingarda no ombro e observando".

Manaus/AM - Para homenagear o Dia do Agricultor, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou uma foto de um caçador armado em sua conta no Twitter, na manhã desta quarta-feira (28).

