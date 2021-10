Governo Bolsonaro apaga post sem conteúdo sobre mil dias de gestão

De acordo com o g1, o post só foi apagado por volta de 19h20 após repercussão nas redes sociais. No twitter, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) informou que o post foi um "teste de um recurso de publicação".

Com o título "Mil Dias de um governo sério, honesto e trabalhador", o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou, nesta sexta-feira (15), um texto contendo apenas a expressão "Lorem ipsum", usada em design gráfico para preencher espaços de texto.

