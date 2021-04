Governo anuncia data para pagamento do 13º salário de aposentados

Foi anunciada nesta quarta-feira (28), que o pagamento da primeira de suas parcelas do 13º salário a aposentados e pensionistas do INSS, será paga no final do mês de maio.

Segundo apuração do G1, a informação foi dada pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, que afirmou que a antecipação é uma medida para enfrentamento da Covid na economia do país.

O governo já havia informado que os valores seriam antecipados, mas aguardava a aprovação e sanção do Orçamento.