Governo anuncia 4ª dose de vacina para imunossuprimidos e redução de intervalo para dose reforço

O Ministério da Saúde anunciou na manhã desta segunda-feira (20), a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para imunossuprimidos e a redução do intervalo entre as aplicações da dose reforço para a população em geral. Segundo a pasta, a dose reforço poderá ser administrada a partir de 4 meses da aplicação da segunda. O intervalo também é válido para a aplicação da quarta dose em pessoas imunossuprimidas. Estão incluídos neste público aqueles que fazem quimioterapia, hemodiálise, doenças autoinflamatórias, pessoas com HIV, transplantados e portadores de imunodeficiência primária grave.

