Governadores do Brasil tentam reunião com embaixador da China após ataques

Governadores que integram um consórcio liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, querem se reunir com o embaixador da China no Brasil para desfazer a confusão gerada por Bolsonaro esta semana.

Eles enviaram um pedido de audiência online com Yang Wanming, para explicar que não compartilham dos ataques do presidente e que desejam manter a boa relação com o país que é o fornecedor de insumos para as vacinas.

O Butantan já alegou que a produção do imunizante Coronavac está sendo prejudicado desde que o presidente e o ministro Paulo Guedes acusaram a China de ter criado e espalhado o vírus pelo mundo para lucrar com a pandemia.

O diretor do Butantan diz que a última remessa de insumos para a produção será recebida no próximo dia 14 e que a partir daí, o país asiático não tem novos envios agendados para o Brasil.

Caso o Instituto não receba mais matéria-prima ou sofra atrasos em entregas, a campanha de vacinação poderá ser paralisada novamente em vários estados abastecidos com as doses.