Governador do RJ destaca ação policial após 25 mortes no Jacarezinho

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgou uma nota nesta quinta-feira (06) aonde destaca o trabalho da polícia que resultou na morte de 25 pessoas, entre elas, um policial civil atingido por um tiro na cabeça, além de cinco que ficaram feridas, sendo duas delas em uma vagão do metrô que passava pela região. A operação policial ocorreu na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro.

Castro afirmou que "a ação foi pautada e orientada por um longo e detalhado trabalho de inteligência e investigação, que demorou dez meses para ser concluído". Ele também comentou sobre a criminalidade e disse que é "lastimável que um território tão vasto seja dominado por uma facção criminosa que usa armas de guerra".

De acordo com O Globo, a ação pode ser considerada a mais letal da História do estado do Rio de Janeiro.