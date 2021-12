Governador do Piauí diz que vacina pediátrica da Pfizer pode chegar em janeiro ao Brasil

O coordenador do tema de vacinação do Fórum de Governadores, Wellington Dias (PT-PI), afirma que conversou com técnicos do Ministério da Saúde e recebeu a informação de que doses pediátricas da Pfizer podem chegar ao Brasil já a partir de janeiro. "Há perspectiva real de poder entregar ao Brasil a vacina para crianças já a partir de janeiro, havendo um contrato com o Ministério da Saúde. Não podemos perder a oportunidade das vacinas, como perdemos lá atrás", diz o governador do Piauí. O governo Bolsonaro tem apresentado forte resistência ao tema. Depois de muita demora, o ministro Marcelo Queiroga (Saúde) anunciou na quinta-feira (23) que a pasta recomendaria a vacinação de crianças, mas mediante prescrição médica, o que causou revolta em secretários de Saúde. O uso da Pfizer já foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a faixa etária.

