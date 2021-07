Governador do DF,Ibaneis Rocha faz festa com show do cantor sertanejo Bruno

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou o aniversário de 50 anos com uma festa que contou com a apresentação do cantor Bruno, da dupla com Marrone, neste fim de semana, em uma fazenda em Minas Gerais.

De acordo com o G1, sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social, os convidados publicaram fotos nas redes sociais que mostram. Entre os convidados estão, a deputada federal e ex-secretária de Esporte do DF, Celina Leão; o controlador-geral do DF, Paulo Martins; e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha.

No mesmo dia, o decreto estadual liberou a realização de eventos sociais. Até o momento, o Palácio do Buriti não se manifestou sobre o evento em meio a pandemia da Covid-19.