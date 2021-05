Governador do Amazonas pode ser convocado para depor na CPI da Covid

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) cobrou, durante sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira (12), a votação do requerimento de convocação de autoridades estaduais, a começar pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

"Somente até outubro do ano passado foram realizadas 51 operações da Polícia Federal abrangendo 18 estados da Federação com operações em prefeituras e governos estaduais. Isso representa nessas investigações, apenas nessas, a movimentação de cerca de R$ 2 bilhões de reais em recursos públicos destinados ao combate a covid", iniciou.

E continuou: "Há suspeita de superfaturamento na aquisição de insumos e prevenção ao combate à pandemia. Fraudes nas compras de respiradores, superfaturamentos em contratos para compra de máscaras, entre outros"

O senador cobrou urgência na votação do requerimento e relembrou o caso de Manaus durante a pandemia. "A convocação de autoridades estaduais e municipais é urgente. Veja o caso do estado do Amazonas. É tão grave a situação que levou a operação Sangria, com objetivo de investigar desvio de recursos, a determinar busca e apreensão na casa de secretários, na residência do governador, no Palácio", disse.

"Foi pedida a prisão do próprio governador, há pedido de afastamento do governador do cargo. Nós estamos diante de situações gravíssimas. Segundo a PF, os ilícitos envolvem desvio de recursos públicos da ordem de no mínimo R$ 3 milhões", explicou o senador.

O pedido do requerimento ainda será votado.

Secretário de saúde do AM convocado

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, já foi convocado e deverá ser ouvido em junho, sem data definida.