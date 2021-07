Governador de São Paulo, João Doria testa positivo para covid pela 2ª vez

Em agosto de 2020, o governador já havia sido diagnosticado com o vírus. Ele já tomou as duas doses da CoronaVac.

"Estou me sentindo muito bem, disposto e tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina".

