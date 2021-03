Governador de Minas afasta secretário de Saúde após vacinação irregular

As denúncias da vacinação irregular motivaram abertura de comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quinta-feira (11). É a primeira vez que o governador Romeu Zema, eleito com a promessa de combater privilégios, enfrenta uma CPI.

Pelo Twitter, Zema afirmou que agradece ao ex-secretário pelo trabalho realizado à frente da secretaria, em especial pelo combate à pandemia e retomada das obras dos hospitais regionais do Estado. "Minas Gerais tem um dos melhores resultados no enfrentamento ao coronavírus graças à responsabilidade da gestão", escreveu. No lugar de Amaral, assume o médico Fábio Baccheretti, atual presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

