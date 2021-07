Google remove canal bolsonarista do YouTube

"Com a perda dos efeitos da decisão liminar que estava em vigor, os canais serão removidos novamente, de acordo com os termos de serviço e as diretrizes de comunidade do YouTube", disse a empresa em nota ao jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o G1, a página foi suspensa em fevereiro deste ano. Na decisão, a juíza Ana Carolina de Almeida, da 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, julgou improcedente a reativação do canal.

O Google removeu o canal bolsonarista Terça Livre do YouTube, nesta quinta-feira (15), após decisão judicial. O fundador do Terça Livre, Allan dos Santos, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atos antidemocráticos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.