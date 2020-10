Golpistas usam aplicativo 'Caixa Tem' para sacar FGTS emergencial

Os trabalhadores que dependem do FGTS emergencial foram vítimas de golpistas que estão usando o aplicativo oficial 'Caixa Tem' para roubar o dinheiro do saque emergencial depositado em contas ativas e inativas, destinado a ajudar durante a pandemia.

De acordo com o Sistema Globo, os golpistas usam um e-mail falso e têm acesso à conta as vítimas. Isso porque o app não solicita confirmação de identidade. Uma forma para tentar se proteger é se manter informado sobre o saldo depositado na conta. O ideal é baixar o aplicativo, entrar com os dados pessoais, criar uma senha e consultar o saldo. A dica serva até para quem não tem a intenção de sacar o FGTS emergencial, porque a Caixa deixa o dinheiro de todo mundo disponível, por um tempo, para retirada em uma conta digital.

Ainda de acordo com a publicação, a Caixa informou que os clientes podem contestar os saques a qualquer momento, nas agências do banco e que o beneficiário recebe o dinheiro de volta quando se comprova que houve fraude.

A Polícia Federal já está investigando o caso.