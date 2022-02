Golpistas criam site falso de consulta de dinheiro esquecido para roubar dados de vítimas

Golpistas criaram um site falso para consultas de dinheiro esquecido em bancos, como o serviço oferecido pelo Banco Central, para roubar dados pessoais de vítimas.

O site falso oferece um “saque instantâneo via PIX” após preenchimento de dados pessoais. A página se apresenta como “Registrato”, que é o nome do sistema do Banco Central retirado do ar em janeiro após inúmeras consultas sobrecarregarem o site.

No sistema falso é exibido um formulário para ser preenchido que pede dados como nome, data de nascimento e CPF. Na próxima etapa, o usuário visualiza a informação de que há um suposto valor disponível para receber, que chega a até R$ 4 mil.

Após essas etapas o falso site informa que para receber o PIX do valor é necessário que o link do sistema seja compartilhado com amigos no whatsapp, como método de aplicar o golpe em outras vítimas.

O site oficial para consulta de dinheiro esquecido do Banco Central é o valoresareceber.bcb.gov.br onde é necessário apenas o CPF ou CNPJ (no caso de empresas) e a data de nascimento do usuário. Além disso, o resgate do valor só é possível por meio de agendamento, previsto para começar em março, e varia de acordo com a data de nascimento do cliente. Não há opção de saque instantâneo.

Para fazer denúncias de sites falsos basta acessar a ferramenta do Google Denunciar Página de Phishing ou solicitar a suspensão ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) pelo email [email protected]