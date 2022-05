Golpista invade perfil de pousada, engana turistas e zomba: ‘Deus vai te ab

Suítes equipadas com hidromassagem, cozinha, churrasqueira, café da manhã, almoço e jantar inclusos em diárias de R$ 250. Essa foi a oferta "promocional" usada por um golpista para atrair turistas usando fotos, perfil do Instagram e WhatsApp da pousada Santa Vila, na Serra do Cipó (MG). Questionado pela vítima, o criminoso zombou: "Deus vai te abençoar".

Enganados, turistas registraram boletins de ocorrência relatando prejuízo financeiro após efetuarem o pagamento de reservas. A gerência da pousada informou que o anúncio promocional é um golpe, e que as redes sociais e WhatsApp da empresa foram hackeados.

Uma das vítimas foi Ana Cláudia da Silva Godinho, de 25 anos, que fez um PIX de 1.100 reais.

"Estava de férias e comecei a procurar algumas pousadas na internet para viajar com meu noivo. Encontrei o Instagram e o site da Pousada Santa Vila. Aparentemente estava tudo normal e chamei no WhatsApp para mais informações. Perdi dinheiro e o criminoso ainda debochou pelo Instagram e me bloqueou", contou Ana Cláudia ao G1.

O consultor de sistemas, Rafael Ferreira da Costa, também foi vítima do estelionatário. Ele efetuou o pagamento no valor de R$ 800, chegou até a pousada chamou no portão e ninguém atendeu. Ele pediu ajuda através da conta no WhatsApp sem saber que havia sido hackeada e o golpista zombou, veja: