Glenda Kozlowski testa positivo para Covid-19 após Olimpíadas em Tóquio

A jornalista e apresentadora da Band, Glenda Kozlowski, testou positivo para Covid-19 depois de retornar ao Brasil após a cobertura das Olimpíadas no Japão. Ela contou nas redes sociais que está sofrendo com os sintomas da doença mesmo depois de estar imunizada com a vacina da Pfizer contra a doença.

"Eu tomei as duas doses, tomei Pfizer um mês antes de embarcar para a Olimpíada, então já tem um tempo. Eu senti os primeiros sintomas quando cheguei no Brasil. Eu realmente peguei em Tóquio, provavelmente no meu último dia. Acho que foi no domingo (8) a noite quando eu fui jantar depois da cerimônia de encerramento", disse em entrevista para a Caras Digital.

"Eu estou tendo reações bem fortes, tive uma gripe que virou uma sinusite inflamatória. Para mim não está sendo tão fácil (...) Você acorda de um jeito e durante o dia é outro e a noite é outro, então tudo acontece muito rápido. É assustador", explicou.

A jornalista incentivou e destacou a importância da vacinação. "Todo mundo tem que se vacinar. Eu fico imaginando que se eu não tivesse tomado a vacina o que seria de mim agora, eu certamente seria uma dessas pacientes que ia dar trabalho, que ia ficar internada e Deus me livre e guarde, poderia até enfrentar uma intubação. Com a vacina eu estou tendo essas reações, imagina sem", finalizou.