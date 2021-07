Gilmar Mendes manda governo avaliar vacinação contra Covid em adolescentes

O Ministério da Saúde deve avaliar a necessidade de vacinação contra Covid-19 em adolescentes a partir de 12 anos, especialmente os que estão no grupo de risco. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o G1, a decisão ocorre após a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinou a vacinação de uma adolescente com doença rara.

O único imunizante que pode ser aplicado no Brasil a menores de 18 anos é a Pfizer, que foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).