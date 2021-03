Gilmar Mendes deve pautar suspeição de Moro nesta terça

O ministro Gilmar Mendes deve pautar no STF, nesta terça-feira (9), a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula.

De acordo com a colunista Juliana Dal Piva, do UOL, os advogados de Lula estão também estudando a decisão do ministro Fachin para avaliar uma reação contra tentativa de impedir o julgamento de suspeição de Moro.

O ex-presidente pode fazer um pronunciamento hoje. Ele aguarda ainda para ser vacinado contra a Covid-19, que deve ocorrer na próxima semana.