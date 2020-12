Gilmar Mendes defende vacinação 'urgente' contra a covid-19 em todo o País

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi às redes sociais no dia de Natal defender a urgência da vacinação contra a covid-19 em todo o Brasil. Ele teceu ainda críticas à arena ideológica que se formou em torno do tema.

"Vacinas não possuem ideologia. Sua função científica é salvar vidas, como há tantos anos o fazem. Quase 190 mil já se foram pela #COVID19", escreveu o ministro do STF, em seu perfil no Twitter. "A imunização é urgente e deve abarcar todo o País. Devemos confiar nos critérios de prioridade estabelecidos pelas autoridades sanitárias", acrescentou.

O posicionamento de Gilmar Mendes reforça a pressão contra o governo na questão das vacinas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar sobre o tema ao levantar dúvidas sobre a eficácia da imunização patrocinada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). "A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né?", disse, em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Enquanto vários países já iniciaram a vacinação, o Brasil ainda não tem uma data oficial para começar a campanha de imunização dos brasileiros contra a covid-19. Ficou para trás, inclusive, na América Latina, com países como México, Costa Rica e Chile já aplicando as primeiras doses nesta quinta-feira, dia 24.