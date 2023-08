Genro suspeito de matar namorada já tinha assassinado o próprio pai a facadas

Em 2018, ele foi considerado inimputável pelo crime e no ano seguinte ficou em regime fechado no Hospital de Custódia, em Franco da Rocha, para seguir com o tratamento.

Na ocasião, Lucas atacou desferiu várias facadas em Lourival Garcia, durante um surto. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 9 anos e fazia tratamento, mas dias antes do crime, havia parado de tomar os remédios.

O crime ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2015, na casa onde ele morava com a mãe e o pai, em Santo André.

