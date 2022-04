Gaviões da Fiel desmente cabeleireiro que afirmou interpretar ‘Bolsonaro gay’ em desfile

Nascemos para combater e fiscalizar a política do Sport Club Corinthians Paulista e esse sempre será o nosso lema”, diz o texto da escola publicado no instagram.

“Em resposta a matéria veiculada hoje (19/04), por alguns órgãos de imprensa e em especial a Folha de S. Paulo, o Grêmio Gaviões da Fiel esclarece que as informações não são verdadeiras, tratando-se de “fake news”, com o objetivo de imputar a agremiação suposta desinformação a respeito sobre sua atividade.

Após o cabeleireiro Neandro Ferreira afirmar que iria interpretar a representação do “Bolsonaro gay” no desfile de carnaval da Gaviões da Fiel, a escola de samba desmentiu a informação e emitiu uma nota sobre o caso.

