Gata de raça avaliada em R$ 7 mil é confundida com onça e solta por bombeiros em mata

Uma gata da raça Bengal, avaliada em R$ 7 mil, foi confundida com uma onça e solta por bombeiros em uma mata. O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG) após moradores do condomínio acionarem os socorristas sobre uma suposta "pequena onça" andando no local.

A gata, chamada Massinha, foi "capturada" pelos bombeiros próximo ao elevador no andar onde o tutor dela mora. O dono do animal, o veterinário Rodrigo Calil, contou que acordou às 07h da manhã e viu mensagens dos moradores no grupo do condomínio afirmando que havia uma "onça" no local.

Após não encontrar Massinha no apartamento, o veterinário foi informado na portaria que o corpo de bombeiros havia comparecido no condomínio e soltou o animal em uma região de mata.

Os moradores do condomínio acionaram os bombeiros informando que o animal estava solto, "vagando pelo local há cerca de dois dias, agressivo, sem sinais ou evidências de que poderia ser doméstico e/ou estimação".

Segundo os militares, quando a equipe chegou no local, percebeu que "não se tratava de uma onça, mas de um gato aparentemente gato-do-mato".

Desde então, Calil segue procurando Massinha na região de mata onde foi solta. O animal, de apenas 7 meses, possui microchip de identificação.