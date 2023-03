Garoto morre com tiro na cabeça ao manusear arma do avô

Um adolescente morreu com um tiro na cabeça na noite de sábado (25) ao manusear a arma do avô. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, enquanto o menino de 12 anos estava trancado no quarto, de acordo com informações de familiares repassadas pela Polícia Civil.

Após ouvirem o disparo, os familiares afirmam que o quarto do adolescente foi arrombado. A polícia ainda investiga as causas da morte e não descarta qualquer possibilidade.

O avô da vítima ainda não foi ouvido, mas deve comparecer à polícia para prestar esclarecimentos. A arma, calibre 38, estava com registro vencido.