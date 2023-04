Garoto de 13 anos e outras 4 pessoas da mesma família morrem em acidente com caminhão

De acordo com o depoimento do motorista do caminhão, o carro vinha no sentido contrário da pista e no momento em que tentou fazer uma ultrapassagem, Fábio perdeu o controle da direção e o carro rodou na pista.

Os mortos são o motorista Fábio Rodrigues Alves Milagre, 43 anos; a esposa dele Jaqueline Araújo Santos Milagre, 43 anos; o filho do casal Miguel Santos Milagre, de 13 anos e os pais de Jaqueline, Rita Araújo Rocha, de 70 anos, e Paulo Rocha, de 86 anos. As vítimas eram de Divinópolis e estavam indo passar o feriado na casa de familiares em Pirapora.

