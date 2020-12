Gafanhotos voltam a assustar produtores no Brasil

Produtores do noroeste do Rio Grande do Sul ficaram assustados após dois focos de gafanhotos serem identificados na região. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do estado, anunciou nesta terça-feira (1º), que a espécie não destrutiva.

O fiscal agropecuário Alonso Andrade, disse a um site de notícias Globo, que não se trata de uma nuvem e que também não é da mesma espécie que acabou com lavouras,

Ainda segundo Andrade, fiscais da defesa vegetal estão atuando para tranquilizar os produtores.