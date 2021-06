Gado é flagrado nadando em mar de Santa Catarina; vídeo

Um boi foi flagrado nadando no mar da praia do Caixa D'aço, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Segundo o Grupo de Operações e Resgate (GOR), compostos por voluntários que atuam contra os maus-tratos aos animais, a suspeita é de que o animal estava fugindo de uma farra do boi no município.

Gado é flagrado nadando em mar de Santa Catarina pic.twitter.com/Elm2P7WGdx — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 1, 2021

O animal foi flagrado no mar por pessoas que estavam em lanchas na praia. O caso é investigado pela Polícia Civil. A prática de farra do boi é crime.

De acordo com o presidente do GOR, Pedro Henrique da Silva, o boi que estaria há cerca de duas semanas no bairro Araçá. Até a manhã desta terça-feira (1º), o animal não havia sido encontrado. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.