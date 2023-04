Gabriel Santana quer 'ver o que faz sentido' com Bruna fora do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana deixou o BBB 23 (Globo) sendo elogiado por Tadeu Schmidt por ter desconstruído a masculinidade tóxica no programa.

Em entrevista à reportagem, ele conta que isso não estava em seus planos. "Em nenhum momento pensei que eu iria virar referência em como um homem deveria agir", contou.

Uma das cenas que chamou a atenção do público foi em uma festa, em que Gabriel disse que estava com vontade de beijar Bruna Griphao, mas desistiu após a sister dizer que estava bêbada. "Não cheguei lá querendo desconstruir a masculinidade de outros garotos, mas que bom que a minha sociedade pode servir de exemplo".

Dentro do reality, Gabriel chegou a se declarar para Bruna. Ele disse estar gostando da atriz. "Eu não estou criando nenhuma expectativa em cima de nada que eu vivi lá dentro. As pessoas que estão lá dentro, estão vivendo outra realidade", opinou.

Ele ainda contou não saber como a cabeça da Bruna está em relação a tudo que eles viveram, e por isso não está se privando de viver a vida fora do game.

"Acho que quando ela sair a gente pode ver o que faz e o que não faz sentido" Gabriel Santana

Ainda no início do reality, Gabriel chegou a trocar beijos com Fred Nicácio, que é casado e vive um relacionamento aberto.

Depois do retorno do brother para a casa, eles trocaram algumas farpas e tentaram resolver a relação. "Para mim, todas as desavenças que eu tive com ele, eu nunca tive receio de falar com ele. Me sinto em paz. As coisas que me incomodavam nele, eu cheguei e falei com com ele", disse.

Gabriel disse não saber como será o reencontro dele com Fred, mas quer manter contato com todos. "Só quando todo mundo estiver aqui fora que vamos saber como as relações vão se construir".