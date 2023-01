Gabriel Santana confessa interesse em Gabriel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao conversou com Gabriel Santana na festa do BBB 23 (Globo) sobre as investidas que recebeu de Gabriel ao longo da noite. O ator de Pantanal brincou com a sister.

Gabriel Santana: "A tua sorte é que ele não é bi. Porque se ele fosse bi, o mole que eu estaria dando pra ele..."

Bruna riu e respondeu o amigo.

Bruna Griphao: "Ele é lindo. Muito maneiro, muito legal, apaixonante"

Gabriel Santana: "Ele é muito hétero pra mim, mas ele é quase a flexibilidade que eu gosto de homem"

Mais cedo, Bruna deu um fora no modelo e também disse que não ficaria com ele para não interferir no jogo.