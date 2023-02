Gabriel recorda presente que levou do set de 'Chiquititas'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana recordou um presente que levou do set de 'Chiquititas'. O ator, em conversa com Fred Nicácio e Cezar no BBB 23 (Globo), relembrou o momento enquanto cortava o cabelo.

FRED NICÁCIO: "Eu tenho essas coisas de guardar um pedacinho das coisas. Tipo, demoli a casa que eu cresci, pego um azulejo e guardo. Eu gosto. Tipo, vou pra algum lugar, pego uma coisa de lá e guardo. É uma lembrancinha mesmo"

GABRIEL: "Sabe o que eu fiz na 'Chiquititas', que foi minha primeira novela? A gente gravou e, no mesmo dia, começaram a destruir o cenário. Aí eu puxei o chão do cenário, peguei uma placa do chão e levei escondido"

FRED NICÁCIO: "Mas é grande pra levar de lembrança, né? Geralmente lembrança é uma coisa pequena"

GABRIEL: "Era um azulejozinho, só que tava grudado no chão. Aí puxei e quebrei"

CEZAR: "Tu guarda até hoje?"

GABRIEL: "Tenho lá em casa. A galera do SBT descobrindo agora e indo lá em casa pra pegar de volta"