Gabriel reclama de atitudes de sister no BBB 23

SARAH: "Então, porque as últimas movimentações que a casa inteira passou um 'pano', não passou pano, mas acolheu ela, foi justamente porque a outra pessoa foi o Cezar, que tava falando coisas não legais pra ela, e a outra parte da casa, que você mesmo falou, já ataca ele. Então, óbvio que ia ser muito mais fácil pra eles olhar pra Marvvila e falar 'vem aqui, vou te colocar aqui embaixo' porque o Cezar é uma pessoa que eles atacam desde o início e interpretam as ações dele como ruim, entende? Eu também acho que pra galera era um pouco confortável porque ela não fez nada que prejudicasse o lado deles".

GABRIEL: "Sim, a gente teve uma conversa com ela e o resto da casa inteira sempre passa a mão na cabeça dela. Eu entendo o outro, mas quando é pra ela entender você, ela não quer. Isso me incomoda".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana, que esta no Paredão contra Domitila Barros e Fred Desimpedidos, critica atitudes de Marvvila para Sarah Aline no BBB 23 (Globo) e diz que a casa passa a mão na cabeça da sister nas situações.

