Gabriel Galípolo é exonerado do Ministério da Fazenda

Galípolo foi indicado para assumir o cargo de diretor de política monetária do Banco Central (BC) e será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima terça-feira (27).

O economista Gabriel Galípolo foi exonerado da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (20).

