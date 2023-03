Gabriel diz que vai jogar sozinho: 'Última vez que eu voto em grupo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (5), os brothers do grupo Fundo do Mar discutiram sobre a votação para o oitavo paredão do BBB 23 (Globo) e Gabriel Santana disse que não via mais votar em grupo.

Cezar: "A gente precisa escolher. Ou a gente vai jogar aqui, ou a gente vai jogar lá. Porque jogar metade aqui e metade lá não vai dar".

Gabriel: "Então em cima disso que você tá falando, Black, eu vou assumir mais o meu B.O do que nunca. Todo ser humano tá fadado ao erro, então se tem 4 pessoas dizendo que talvez eu esteja errado e eu não estou conseguindo perceber... Então tudo bem, meu voto permanece o que a gente combinou ontem. Mas é o último voto, eu não jogo mais em grupo".

O ator ressaltou que quer ter sua consciência limpa: "O meu B.O vai ser jogar sozinho, no fogo cruzado, porque eu vou sair daqui com a minha cabeça erguida, e quando eu deitar no meu travesseiro vou falar que fiz meu máximo, estando certo ou estando errado. (...) Eu não consigo votar em algumas pessoas, e eu nunca vou votar em vocês durante o game. Então, estou assumindo meu B.O, é a última vez que eu voto em grupo. A partir de amanhã o meu game é sozinho".