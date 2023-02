Gabriel cumpre parcialmente promessa inusitada após Paredão do BBB 23

Gabriel sobreviveu ao seu primeiro Paredão no programa após receber apenas 2,67% dos votos. A eliminada da terceira berlinda foi Tina, com 54,12%. Por sua vez, Cezar teve 43,21%.

Os responsáveis pelo corte parcial do cabelo do ex-Chiquititas foram Cezar Black e Cristian. Eles usaram uma tesoura para finalizar o look -já que a maquininha não estava disponível na casa.

Com a eliminação de Tina, o ator resolveu raspar a parte central do seu cabelo em um corte que apelidou de "calvo de cria".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se salvar do terceiro Paredão do BBB 23, Gabriel Santana cumpriu em parte uma promessa feita nas primeiras semanas de programa: raspar seu cabelo.

