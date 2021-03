Gabarito de provas do Enem que foram reaplicadas já está disponível

Quem pediu a reaplicação do Enem e fez a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro já pode acessar o gabarito do exame em enem.inep.gov.br. Foram divulgados também as respostas oficiais da prova feita por pessoas privadas de liberdade e em medidas socioeducativas.

Essa reaplicação pôde ser solicitada por candidatos que não puderam fazer o exame regular por estarem com a covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas, assim como problemas de logísticas.

Além dessas situações, houve a reaplicação para os inscritos do Amazonas e das cidades de Rolim de Moura e Espigão D'Oeste, em Rondônia, que não fizeram o Enem em janeiro por causa dos decretos relacionados à pandemia.

No primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e Códigos, 45 de Ciências Humanas e uma Redação, e no segundo dia 45 perguntas de Ciências da Natureza e outras 45 de Matemática.

A abstenção nessa reaplicação foi alta, assim como aconteceu na aplicação regular do Enem. O Inep registrou a ausência de mais de 165 mil participantes no primeiro dia de provas, outros 169 mil estudantes não compareceram ao segundo dia, o que representa mais de 70% de faltas.

O resultado da reaplicação do Enem 2020 deve sair no dia 29 de março, junto com o resultado do Enem regular.

Os chamados treineiros que são estudantes que não concluíram o ensino médio até a divulgação das notas do Enem 2020 só poderão acessar o resultado do exame em maio.